شاهد.. محافظ فيفاء يتفقد المشاريع البلدية

أكد ضرورة إنهاء جميع المشاريع في وقتها المحدد

تفقَّد سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، اليوم الأربعاء عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، وذلك في إطار جولات تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية، يرافقه رئيس مركز الجوة علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد جابر الفيفي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس محمد عيسى الفيفي، والمختصون بالبلدية.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من رئيس البلدية عن المشروعات المنفَّذة، والمشاريع الجاري تنفيذها. كما اطلع ميدانيًّا على مراحل سير العمل، ونِسب الإنجاز التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وشملت الجولة مشروع صالة الاحتفالات، والمنطقة الصناعية، ومبنى البلدية، وسوق فيفاء العام ومرافقه، وملعب البلدية بحقو فيفاء، ومتنزه طريق 12، ومتنزه فيفاء العام، والمركز الحضاري، وممشى الجوة، وأعمال البلدية في مواقع انهيارات الأمطار السابقة، كإنشاء جسر طريق 8، والطريق المختصر بالمتنزهات، وبعض أعمال البلدية في مجال الإنارة وصيانة الأسفلت، وكذلك سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الوقوف على مشروع كهرباء فيفاء الأرضي المعتمد مؤخرًا لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة.

كذلك التقى محافظ فيفاء مدير كهرباء فيفاء المهندس محمد علي المالكي، وتمت مناقشة أعمال الحفريات والتمديدات، وتذليل العقبات.

وشدَّد محافظ فيفاء على ضرورة متابعة المشاريع والخدمات، ومضاعفة الجهود، وبذل المزيد؛ لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

كما أكد رئيس البلدية أن البلدية أنهت عددًا من المشاريع. وهناك مشاريع جارٍ العمل بها. وتسعى البلدية جاهدة لإنهاء جميع المشاريع، وبذل كل السبل لتذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع، وضمان استكمالها وفق الخطط المعدة لذلك.