"الأسلحة الكيميائية": النظام السوري قصف قرية في حماة بالغازات السامة

استخدم طائرات من طراز "سوخوي-22" وهليكوبتر

خلص فريق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في أول تقرير له إلى أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر، وأسقط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في منطقة حماة الغربية في مارس (آذار) 2017، حسبما أفادت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وجرى تشكيل وحدة التحقيق الخاصة من قبل أعضاء المنظمة في عام 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية.

وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.

ونفى مسؤولون في نظام بشار الأسد وروسيا الداعم الرئيسي له، مراراً استخدام الأسلحة الكيمياوية واتهموا مقاتلي المعارضة بشن هجمات لتوريط النظام.