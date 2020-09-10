"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.