مشروب شائع ولكن.. قلل منه لتقوية جهازك المناعي

يعد فصل الشتاء قاسيًا على الجسم، حيث تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر، ولذلك، من الأفضل تعزيز المناعة لمجابهة الخطر بكفاءة.

ويمكن للقهوة، وبشكل أكثر تحديدًا الكافيين، أن تقلل من قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى، وكذلك إزالة الخلايا غير الطبيعية أو التالفة، وفقًا لروبي ماكغراث، المديرة الإدارية لشركة " ATOMY ".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، توصي "ماكغراث" قائلة: "اشرب الكثير من السوائل وقلل من تناول الكافيين إلى نحو 400 مج (ما يعادل نحو 4 أكواب من القهوة) يوميًا".

وتشرح "ماكغراث" قائلة: "عند المستويات الأعلى من ذلك، يتوقف الكافيين عن إعادة الترطيب ويمكن أن يكون بمثابة مدر للبول، ما يجعلك تتبول أكثر ويفقدك المزيد من السوائل".

وثبت أن الكافيين يزيد من إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر). ويمكن أن يساعد الكورتيزول في الحفاظ على الالتهاب والتوتر بجرعات طبيعية، ولكن عددًا من الدراسات أظهر أنه عندما يكون هناك الكثير منه، فإن الجسم يستجيب عن طريق زيادة إنتاج المواد الالتهابية التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

وتوصلت دراسة صغيرة أجريت عام 1990 إلى أن شرب القهوة قد يعيق قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.

إلى جانب تجنب الكافيين، ما الذي يمكنك فعله أيضًا لتقوية جهاز المناعة؟ توصي "ماكغراث" بثلاث طرق لتعزيز المناعة، والتي تشمل:

- تناول مكمل بفيتامين "سي"

فيتامين "سي"، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين أساسي ما يعني أن الجسم لا يستطيع إنتاجه.

وأوضحت "ماكغراث": "أنه يدعم جهاز المناعة من خلال دعم الوظائف الخلوية المتعددة للجهاز المناعي الفطري والتكيف في الجسم وكمضاد للأكسدة، يحمي من الإجهاد التأكسدي لتقليل الالتهاب.

وبالإضافة إلى دعم الجهاز المناعي، هناك أدلة تشير إلى أن فيتامين "سي" يقلل من شدة الحساسية ويساعد على محاربة الالتهابات مثل نزلات البرد. ويساعد على التعافي بسرعة أكبر.

وفي الواقع، وجد باحثون من جامعة هلسنكي أن تناول مكمل فيتامين "سي" يمكن أن يقلل من معدل نزلات البرد لدى الأشخاص النشطين بنسبة تصل إلى 50%.

ويمكن تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، بما في ذلك البروكلي والسبانخ والفراولة واليقطين، في النظام الغذائي، كما يمكن لتناول مكمل فيتامين "سي" أن يساعد أيضًا.

- تناول الرمان

بالإضافة إلى كونه محملاً بفيتامين "سي"، أظهرت الدراسات أن الرمان مضاد للبكتيريا والفيروسات في الاختبارات المعملية، كما تقول ماكغراث.

وأضافت: "هناك أيضًا دراسات تبحث في تأثير الرمان على العدوى والفيروسات الشائعة".

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن النوم يعزز الدفاع المناعي، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم (أو ما يكفي من النوم الجيد) هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد تعرضهم لفيروسات مثل فيروس نزلات البرد.

وأضافت ماكغراث: "بالإضافة إلى زيادة قابليتك للإصابة بالمرض، فإنه يؤثر أيضًا على قدرة جسمك على التعافي بسرعة. وهذا يرجع إلى انخفاض في السيتوكين والأجسام المضادة وإنتاج الخلايا".