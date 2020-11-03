أسواق الصرف الأوروبية تسعر العملات على فوز "بايدن"

الدولار ينخفض بنسبة 0.4%

اتجهت أسواق الصرف الأجنبي في أوروبا، اليوم (الثلاثاء) نحو تقدير الأسعار على احتمال فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، رغم التحذيرات من أن الخلافات المحتملة بعد الانتخابات قد تطلق العنان لأسابيع من تقلب الدولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المئة مقابل سلة من العملات = الدولار عند 93.656، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتقد المحللون أن فوز "بايدن" من شأنه أن يضعف الدولار، حيث من المتوقع أن ينفق نائب الرئيس السابق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتخذ نهجًا أكثر حرية في التجارة، مما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وحذر المحللون رغم ذلك من أن حالة عدم اليقين عالية للغاية بشأن نتيجة الانتخابات، وأن اتخاذ المواقف قد يكون سابقًا لأوانه.

ووسع اليورو مكاسبه وارتفع بنسبة 0.49 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1645 دولارًا أمريكيًا بينما ارتفع الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.56 في المئة إلى ما دون 1.30 دولارًا أمريكيًا.

وكانت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا تحقق مكاسب قوية، بينما ارتفعت عائدات حكومة منطقة اليورو، وهي إشارة أخرى إلى تحول المستثمرين تدريجيًا من المزاج الحذر والاستعداد للمراهنة على فوز واضح للمرشح الديمقراطي.