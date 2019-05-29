"بخش" يفتتح أول عيادة للعلاج الطبيعي بمراكز صحة جدة

تشتمل على جميع الأجهزة الحديثة في هذا المجال

افتتح مستشفى الملك فهد العام بجدة بمركز صحي الرويس أول عيادة على مستوى المحافظة للعلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

ويأتي افتتاح العيادة في إطار خطة تنفيذ البرنامج الوطني للخدمات التأهيلية الطبية الأولية بوزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع التحول الوطني في المجال الصحي.

وقال المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية بجدة، الدكتور عبدالرحمن بن رشيد بخش، إن عيادة العلاج الطبيعي واحدة من عدد من العيادات التخصصية التي تم تدشينها في المراكز الصحية التابعة للمستشفى لتطوير أداء المراكز الصحية، وتحقيق رؤية الوزارة في جعل المراكز الصحية الركن الأساسي للخدمة الصحية بالسعودية.

مؤكدًا أن وجود مثل هذه العيادات في المراكز الصحية يوفر الخدمة للمريض في أقرب نقطة خدمة صحية حسب النطاق الجغرافي. كما أن افتتاح العيادات التخصصية في المركز الصحي من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى، وتقليص قوائم الانتظار.

وأوضح "بخش" أن العيادة تتألف من عدد من الاختصاصيين والفنيين، سواء زملاء أو زميلات، كل له دوره في الخطة العلاجية؛ فدور الاختصاصي أن يقوم بتقييم الحالات، وتلخيص المشاكل الموجودة، وكتابة الأهداف العلاجية قصيرة المدى وطويلة المدى، وتحديد عدد الجلسات حسب ما تقتضيه الحالة، ثم يأتي دور الفنيين الذين يقومون بتطبيق تلك الخطط العلاجية.

وأكد أن الوزارة -ممثلة في الشؤون الصحية- حرصت على توفير الأجهزة العلاجية الحديثة كافة، كأجهزة التحفيز العصبي العضلي، وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة كمادات العلاج بالبرودة والحرارة، ووحدة تمارين لتقوية العضلات، وزيادة المدى الحركي، والأدوات المساعدة للمشي واللاصق الرياضي.. وكذلك بالعيادة شاشة لزيادة الوعي، وشرح دور العلاج الطبيعي حسب الحالة، والعديد من المطويات والمنشورات التي تساعد في تطبيق البرنامج المنزلي.

وتقدم المشرف العام على المستشفى بالشكر للمساعد لشؤون المراكز الدكتورة حنان صبان، ولرئيس قسم العلاج الطبيعي في المستشفى الأستاذ أحمد الشهري، ولكل العاملين في مركز الرويس.

يُذكر أن استقبال الحالات يتم من قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، ويتم تحديد النطاق الجغرافي للمريض، ثم إحالة المريض عن طريق برنامج ربط إلكتروني بين العيادة بالمستشفى والمركز الصحي إلى ما يتناسب مع النطاق الجغرافي لكل مريض.