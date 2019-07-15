مذكرة تفاهم بين شركة البحر الأحمر وجامعة تبوك.. هنا التفاصيل

"الذيابي": نهج جديد يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها

وقَّعت جامعة تبوك اليوم مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفِّذ لأحد أكثر المشاريع طموحًا في العالم.

وقَّع المذكرة مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض.

وأكد مدير جامعة تبوك، الدكتور الذيابي، أن توقيع المذكرة سيسهم في ابتكار نهج جديد، يهدف إلى حماية البيئة، والمحافظة عليها، والعمل على تطويرها. مضيفًا بأنها تدعم مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة والشركة عبر تبادل المعلومات الفنية بينهما، والاستفادة من الخبرات المميزة، والإمكانيات المتوافرة لديهما، وتوظيفها بما يحقق المصالح المشتركة، والأهداف المنشودة.

وأوضح "الذيابي" أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تسخير إمكاناتها البشرية كافة ومراكزها البحثية وأساتذتها المتخصصين، فضلاً عما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متطورة للمساهمة في إنجاح ذلك المشروع الاستراتيجي، وبلوغ غاياته.

وتابع:" لا شك أن إعلان التعاون المشترك بين جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر للتطوير يعزز الجهود الرامية إلى حماية النظام البيئي الفريد بالمنطقة، ويعمل على تطويره؛ وهو ما يمنحنا الثقة في تقديم تجربة رائدة للسياحة الفاخرة دون الإخلال بعناصر البيئة الطبيعية؛ حتى تبقى حاضرة للأجيال المقبلة.

وأردف: كما تحقق مذكرة التفاهم بين الجامعة والشركة تطلعات السعودية في التعاون البنّاء الذي يوافق رؤية السعودية 2030 في عقد الشراكات، وبناء الاتفاقيات لتبادل الخبرات، والاستفادة من المهارات والكفاءات العلمية، والتقنية، والفنية. كما توفر هذه المذكرة فرص التدريب، أو التوظيف في شركة البحر الأحمر للتطوير للطلاب المتميزين والخريجين من جامعة تبوك.