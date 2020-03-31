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"العبدالعالي": 50% من هذا العدد تم التأكد من سلامتهم

متحدث الصحة لـ"سبق": 22 ألف شخص دخلوا الحجر والعزل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في تصريح لـ"سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا؛ أن عدد من دخلوا الحجر الصحي والعزل المنزلي وصل إلى 22 ألف شخص.



وأشار د. "العبدالعالي" إلى أن 50% من هذا العدد قد تم التأكد من سلامتهم.



وأضاف: عدد إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1563 حالة حتى الآن، وتم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة تعافٍ.



وأشار إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 حالات، موضحًا أن هناك 1085 حالة من المعلنة اليوم لمخالطين، ولفت إلى أن غالبية الإصابات بكورونا مستقرة طبياً.