"موجة البرد الأقوى" فالبسوا.. هكذا يتوقع الحصيني الخريطة وموعد الانكسار

عرض لمتوسطات درجات الحرارة بمناطق عدة.. وعَدَّهَا مُهِمة لأصحاب "الحلال"

قدّم خبير الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، نصائح وصفها بالمهمة لأصحاب "الحلال" سواء الماشية أو المزارع؛ وذلك عبر درجات الحرارة المتوقعة.

وقال "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقعٌ موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة".

وتابع: "متوقع أن تسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر والصفر على الوسطى".

وأردف: "خارج المدن متوقعٌ أن تسجل الحرارة "تحت الصفر"، وتكسر ١٠ درجات مئوية على المدينة والشرقية، وتكسر 15 أو تقترب منها على مكة".

و‏أردف: أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، وتشكل الصقيع على الوسطى والشمالية، و‏تُعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1443هـ؛ إلا أن يصرفها الله، وعلى الساحل الجنوبي الغربي متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا".

وعن أقوى موجة، قال: "بدايتها الجمعة ومتوقع مدتها 72 ساعة، ومن رحمة الله بنا وبالمسلمين ‏متوقعٌ أن تنكسر حدتها الاثنين المقبل، ويطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المناطق، وتعود الحرارة إلى ما كانت عليه قبل تقدم هذه الموجة.

‏واختتم: "البسوا ولبّسوا عيالكم فالبرد مؤذٍ".