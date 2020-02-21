"كورونا" يجتاح سجون الصين وتسجيل 500 إصابة بالفيروس

200 إصابة بين نزلاء سجن "جين تشين"

أعلنت وزارة العدل الصينية، أن فيروس "كورونا" الجديد انتشر في 5 سجون، حيث تم تسجيل نحو 500 إصابة فيها.

وأكدت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تمّ تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، حتى 20 فبراير، تمّ تأكيد 207 حالات إصابة".

وأضاف البيان، أنه تمّ إجراء اختبارات لـ 2077 شخصاً لهم علاقة بالسجن، وتأكّدت إصابة 200 سجين و7 موظفين، وتمّ عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.

وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمّت إقالة مدير السجن.