نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان لدى المملكة

الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.