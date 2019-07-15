وكيل إمارة مكة يستقبل 19 طالبًا وطالبة من سفراء "حماة الوطن"

من تعليم سراة عبيدة وظهران الجنوب

استقبل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام الفالح، اليوم، 19 طالباً وطالبةً، من إدارتي تعليم محافظتي "سراة عبيدة، وظهران الجنوب"، ضمن مشروع سفراء "حماة الوطن"، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

جاء ذلك، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت بدءًا من الأحد 11/11/ 1440هــ، إطلاق مشروع "سفراء الحزم"، في مرحلته الخامسة، تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عدد من الإدارات التعليمية بمناطق السعودية ومحافظاتها.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم، انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود السعودية البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية، تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم؛ ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية.

ويستهدف مشروع "سفراء حماة الوطن" أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي "نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا وظهران الجنوب"، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة "حائل والعلا والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة" من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة.