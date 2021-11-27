انطلاق 35 رحلة مباشرة من باكستان للسعودية أول ديسمبر.. جدول للرحلات

تأكيد من خطوط "إسلام آباد" يزامن سماح المملكة لـ7 دول بالقدوم وفق النظم

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، عن بدء رحلاتها المباشرة بين السعودية وباكستان في الأول من ديسمبر المقبل بعد أن سمحت المملكة بالقدوم المباشر إليها من سبع دول من بينها باكستان.



ووفقًا لجدول الرحلات الصادر عن الخطوط الجوية الباكستانية، ستقوم الشركة بتشغيل 35 رحلة أسبوعية إلى مدن مختلفة في السعودية اعتبارًا من الأول من ديسمبر.



وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: إن الرحلات الجوية ستنطلق من كراتشي ولاهور وملتان وإسلام آباد وبيشاور، إلى جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخراً عن السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: "جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند"، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26/ 4/ 1443هـ الموافق 1/ 12/ 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.