الجيش اليمني ينتزع مثلث العدين الاستراتيجي من الحوثيين في الحديدة

كبّد المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، تحقيق تقدم ميداني جديد خلال المعارك التي تخوضها ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت الألوية في بيان، بأنها سيطرت على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حيس، جنوب شرقي الحديدة، الذي يربط المديرية بمحافظة إب ومديرية الجراحي.

وأضافت أن عناصر المليشيا تقهقروا أمام هجمات الألوية، بعدما تعرضوا لخسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبيّنت أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأسر عدد من عناصر المليشيا وإعطاب آليات عسكرية تابعة لهم.