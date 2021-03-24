حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية

حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

1

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 10:07 AM

حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة

حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

0 1,055

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حائل الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021