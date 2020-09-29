أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة

قالت: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

1

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 11:57 AM

قالت: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أمطار جازان.. الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 561

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020