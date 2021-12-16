"فلكية جدة": أبعد وأصغر قمر بدر في 2021.. السبت بسماء السعودية والوطن العربي

حجمة أصغر بـ 14% وأقل إضاءة بـ 30% وسيكون مشاهدًا طوال الليل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيرصد القمر البدر لهذا الشهر بعد غروب الشمس يوم السبت 18 ديسمبر بسماء السعودية والوطن العربي وسيمثل أبعد وأصغر قمر بدر سنة 2021، حيث سيكون على مسافة 405,932 كيلومترًا، ما يعني بأنه أبعد بمسافة 48,470 كيلومترًا عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - في مايو الماضي، لذلك سيكون حجمة الظاهري أصغر بحوالي 14% وأقل إضاءة بحوالي 30% وسيكون مشاهدًا طوال الليل.



وأضاف المهندس أبو زاهرة أن القمر سيشرق من الأفق الشمال الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء يحاكي المسار الظاهري لشمس شهر يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع وستكون الشمس بعد ستة أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل في يونيو، ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة، حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.



وأبان أبو زاهرة أن القمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل في كبد السماء مباشرة وسيغيب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأحد.



وكشف بأنه يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 07:35 ص بتوقيت مكة (04:35 ص بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.



وأوضح أن هذا البدر الصغير لن يكون له تأثير ذو أهمية على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، فمن المعروف بأن أكبر فرق بين المد والجزر يحدث عند اكتمال القمر أو اقترانه بداية الشهر، وخلال هذه المراحل، تتحد قوى الجاذبية للقمر والشمس لسحب مياه المحيطات في نفس الاتجاه، وبما أن هذا القمر البدر في أبعد نقطة من الأرض فإن التباين أصغر بحوالي خمسة سنتيمتر من المد والجزر العادي.



وختم: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل، لافتًا إلى أن هذا الوقت من الشهر يعتبر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.