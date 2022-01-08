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"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 2.6 مليون عملية
المملكة
/
محليات
0
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
05:37 PM
"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 2.6 مليون عملية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
الرياض
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