"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 2.6 مليون عملية

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08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 05:37 PM

"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 2.6 مليون عملية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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