"أمير تبوك" يرعى حفل تخريج الدفعة 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

حفل خطابي ومشاركات وعرض مرئي لمنجزات المدارس خلال الجائحة

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتخريج الدفعة الـ27 من طلابها لهذا العام، والبالغ عددهم 209 طلاب وطالبات، في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك.

وفور وصول أمير المنطقة مقر الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مرحلة الطفولة المبكرة فقرة عن تطبيق تجربة الموسيقي بالمدارس، ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب علي الأسمري والطالب عبدالإله ضاحي باللغة الإنجليزية، أعربا فيها -نيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور- عن شكرهم لأمير منطقة تبوك وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين؛ مؤكدين إكمال مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد.

وشاهد الأمير فهد بن سلطان والحضور عرضًا مرئيًّا استعرض من خلاله إنجازات المدارس وخصوصًا خلال فترة جائحة كورونا، كما شاهد عرضًا مرئيًّا لمسيرة الخريجين، بعدها كرم الطلاب والطالبات المتفوقين بالمدارس.

بعد ذلك أدلى أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه: ولله الحمد هذه محصلة سنوية وهذا موسم حصاد نجني ثماره كل عام، معربًا عن فخره وسعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم رغم ظروف الجائحة، متمنيًا لهم حياة سعيدة والتوفيق لما فيه خير الوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.