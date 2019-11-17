مركز خدمة اللغة العربية يطلق برامجه في كازاخستان والبوسنة

لخدمة معلمي ومتعلمي العربية وتقديم الاستشارات والخدمات

ينفذ المركز مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، برنامجاً علمياً في كازاخستان، والبوسنة والهرسك، نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك، ضمن جهود المركز الدولية، لتعزيز انتشار اللغة العربية في البلدان الناطقة بغيرها، وخدمة معلميها ومتعلميها وتقديم الاستشارات والخدمات التي تعمل على رفع مستوى اللغة العربية في أنحاء العالم، وذلك في المدة من 18- 27/ 11/ 2019.

وقال الأمين العام للمركز الدكتور محمود صالح: إن الجهود الدولية للمركز تسعى لخدمة اللغة العربية في كل أنحاء العالم، وأن المركز يقدم برامجه بحسب الحاجات والإمكانات لكل الشركاء، ويسعد دائماً بوجود الشركاء القادرين، والأعمال الممكنة المجدية، التي تعود بالفائدة لمعلمي ومتعلمي اللغة العربية والمؤسسات القائمة عليها.

وأضاف: البرنامج العلمي الذي ينفذه المركز في جمهورية كازاخستان يشمل محاضرات علمية في أقسام اللغة العربية للباحثين وطلاب الدراسات العليا، ودورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحلقات نقاشية مع المتخصصين في اللغة العربية في كازاخستان وإقامة مسابقات في اللغة العربية، بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي الوطنية الكازاخية، والتي سوف تقيم المؤتمر العلمي بعنوان "علاقات دول آسيا الوسطى مع الدول العربية في مجال اللغة العربية والتاريخ والثقافة"، ويشارك وفد المركز في فعالياته.

ويجتهد المركز في النشاط الدولي لإبراز الجهود الدولية للمملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية حول العالم من خلال برامجه العلمية ودوراته التدريبية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يسعى إلى توثيق هذه الجهود من خلال إصداراته المتعددة والتي تجاوزت 200 إصدار وثلاث مجلات محكّمة.

من جانب آخر، يستعد المركز لتوقيع إطار التعاون المشترك مع كلية الفلسفة بجامعة سراييفو، بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي، بشأن تأسيس معمل اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو الحكومية في جمهورية البوسنة والهرسك، الخميس 24/ 3/ 1441هـ، الموافق 21/ 11/ 2019م.

ومن جهة أخرى، ينهي المركز استعداداته لبرامج اليوم العالمي للغة العربية الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2019، تحت عنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع اليونسكو والملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، وأقسام اللغة العربية والجهات المعنية.