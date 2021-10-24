خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1652 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 851410 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 822520 حالة شفاء بعد تسجيل 1307 حالات إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10951 حالة.