بتوجيهات من القيادة.. المملكة تنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا.. الثلاثاء المقبل

بالشراكة مع الأمم المتحدة.. و"غوتيريش" سيلقي كلمة الافتتاح

تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

يأتي ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتدعو المملكة الدول المانحة للمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

وسيُعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًّا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يُبَث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org )

(https://ksrelief.org/live)

وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وعقب المؤتمر، سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك؛ فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

ويمكن لمن يرغب من وسائل الإعلام والإعلاميين، إرسال أسئلتهم من الآن وإلى ما قبل انعقاد الحدث بساعتين، على البريد الإلكتروني (abusaleh@un.org) أو الواتساب (19172249751+) للغة العربية، وفيما يخص اللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني (laerke@un.org) أو الواتساب (+41 79 472 9750)، وللحصول على مزيد من المعلومات عن المؤتمر أو المؤتمر الصحفي أو الرغبة في الاستفسار عن كيفية إرسال الأسئلة؛ الرجاء التواصل مع الأستاذة آلاء الغامدي على البريد الإلكتروني (A.d.alghamdi@ksrelief.org) أو الوتساب (+966507032777).

وسيتم لهذه المناسبة إطلاق وسم (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الإنجليزية هاشتاق (#FundForYemen).