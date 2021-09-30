"الحج" تعلن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لـ 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ

أعلنت وزارة الحج والعمرة نأه ابتداءً من الغد سيتم رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن #وزارة_الحج_والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا ويمكنكم الحجز عبر تطبيق "توكلنا".
مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وبالتنسيق مع الجهات المختصة
أعلنت وزارة الحج والعمرة نأه ابتداءً من الغد سيتم رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن #وزارة_الحج_والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا ويمكنكم الحجز عبر تطبيق "توكلنا".