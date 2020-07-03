أوكرانيا تسجل 876 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة 46763 والوفيات 1212

سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 876 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة.

وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 46763 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 20558 حالة.