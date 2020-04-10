تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال

و8 حالات استشفاء

سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.

السنغال فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 01:13 PM

و8 حالات استشفاء

تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.

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