تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في السنغال

و8 حالات استشفاء

سجّلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وثماني حالات استشفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف؛ أن السلطات السنغالية اتخذت عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجّلت قرابة 250 حالة إلى حد الآن.