"الفريح" يحذِّر من تأخير صلاة المغرب عن وقتها في رمضان للانشغال بالإفطار

نوه بتعميم وزارة الشؤون الإسلامية بتحديد وقت أذان العشاء دون تأخير

حذَّر عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد بن فهد الفريح، من تأخير صلاة المغرب في ظل إغلاق المساجد بشهر رمضان هذا العام، وانشغال الناس في البيوت بالإفطار.

وتفصيلاً، أكد "الفريح" في تصريح خاص لـ"سبق" أن من السُّنة المبادرة بتبكير صلاة المغرب، وعدم تأخيرها؛ فعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليه. وقال إن تأخير صلاة المغرب مكروه، ويسن تعجيلها كما ذكر ذلك الترمذي عن العلماء كافة، وحكاه غير واحد من العلماء على استحباب تعجيلها.

ووقت صلاة المغرب كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق".

وأضاف: وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر، وهو غروب قرص الشمس كاملاً إلى مغيب الشفق الأحمر.

وأردف: إذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب؛ ودخل وقت العشاء. وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الشتاء والصيف. فمتى اختفت الحمرة من الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى. والواجب على المسلم أن يحتاط لعبادته وصلاته؛ فلا يؤخر صلاة المغرب حتى تكاد تتلاشى حمرة الشفق.

وبيَّن "الفريح" أن تأخير صلاة المعرب أكثر من ساعة من غروب الشمس قد يعرِّض هذه العبادة العظيمة أن تكون مقامة في غير وقتها، خاصة في وقت رمضان؛ إذ ينشغل الناس بالإفطار، ثم ربما تساهل بعضهم في القيام إلى صلاة المغرب مع الظرف الطارئ -عجل الله بزوال هذا الوباء- فيتأخر عنها حتى يغيب الشفق، وهو يظن أن الوقت ما زال باقيًا ظنًّا منه أن الساعتين اللتين بين أذانَي المغرب والعشاء كلهما وقت لأداء صلاة المغرب، وهذا غلط.

ونوه الدكتور الفريح بتعميم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي أصدره أمس بعدم تأخير أذان صلاة العشاء بالسعودية، وأن يكون بوقته كالأشهر الأخرى في ظل الظروف الراهنة.

ودعا الدكتور محمد الفريح إلى أن تقام صلاة العشاء في أول وقتها، ولا حاجة لتأخير ذلك، وجعل المدة بين الصلاتين ساعتين؛ إذ العلة في جعل ذلك قد ارتفعت؛ فلا صلاة للتراويح في المسجد مع وجود هذا الوباء. مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يلطف بنا، ويبلِّغنا شهر رمضان في صحة وعافية.