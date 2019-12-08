تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24"

استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

خليجي 24 المنتخب البحريني المنتخب السعودي نهائي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24

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08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 05:58 PM

تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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خليجي 24 المنتخب البحريني المنتخب السعودي نهائي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24

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