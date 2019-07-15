المسند: العالم شهد 85 زلزالاً خلال 24 ساعة

قال: جميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 85 زلزالاً، وجميعها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 85 زلزالاً على مستوى العالم‼، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل الطبيعي نحو 27.

وكان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تمّ رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.