ترقب لعبور عطارد قرص الشمس .. و"السفياني": حدث يتكرّر 13 مرة كل قرن

فيما دعت "آفاق لعلوم الفضاء" بالطائف جميع المهتمين إلى حضور الرصد الميداني

شكلَ الحدث الفلكي المتمثل في عبور عطارد أمام قرص الشمس الذي اقترب ظهوره، اهتماماً بالغاً، عبر الدراسات والبحوث والاكتشافات من قِبل الفلكيين السعوديين، الذين يمثلون جمعيات متخصصة.

فقد أوضحت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، أن معظم مناطق العالم بما فيها "العربي" و"الإسلامي" على موعد لمشاهدة أبرز الأحداث الفلكية لشهر نوفمبر لهذا العام 2019.

وحدّد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني؛ موعد عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وذلك يوم الإثنين القادم 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441 هـ.

وبين في تصريحٍ لـ "سبق"، أن هذا الحدث يتكرر 13 مرة كل 100 عام، وأن العبور القادم سيكون عام 2032 -بإذن الله-، وقال: "العبور ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يكون الكوكب بين الأرض والشمس على خط واحد وهو شبيه بحالة الكسوف الشمسي، حيث سيمر كوكب عطارد بين الأرض والشمس فيظهر كبقعة سوداء صغيرة على صفحة الشمس.

ولفت الفلكي "السفياني"؛ إلى أنه تم رصد أول عبور لكوكب عطارد من أمام قرص الشمس عام 1631 م، من قبل العالم كبلر؛ ومن خلال مراقبة مرات العبور تبيّن أنه يحدث بالتبادل بين شهرَي مايو ونوفمبر، فعندما يكون الكوكب في الأوج "أبعد مسافة من الشمس" يحدث العبور في شهر مايو، وعندما يكون الكوكب في الحضيض "أقرب مسافة من الشمس" تحدث الظاهرة في شهر نوفمبر، كما هو الحال في هذا العام.

وأكّد رئيس مجلس جمعية كوكب آفاق لعلوم الفضاء أن عطارد هو أقرب الكواكب للشمس وأصغر حجماً من الأرض، ويدور حول الشمس في 88 يوماً، ويدور حول محوره من الغرب إلى الشرق مثل الأرض في 59 يوماً تقريباً أي أنه بطيء الدوران حول نفسه، ومثله مثل جميع الكواكب توجد له عقدتان: هابطة؛ في شهر مايو وصاعدة؛ في شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن الحدث يبدأ -بإذن الله- عند الساعة 15:34:43 بتوقيت مكة المكرّمة ويستمر 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية، وينتهي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 21:04:54 بتوقيت مكة المكرّمة، أما في السعودية فسوف تغرب الشمس والحدث لا يزال مستمراً، وقال: "مما يستفيده العلماء من ظاهرة عبور الكواكب، قياس المسافة بين الأرض والشمس بطريقة سهلة تُعرف بـ "اختلاف المنظور" .

ولمشاهدة الحدث، أكّد الفلكي "السفياني"؛ أن الراصدين يحتاجون إلى تلسكوبات مزودة بفلاتر شمسية؛ نظراً لخطورة النظر إلى الشمس مباشرةً، كما أن الحدث لن يكون مشاهداً بالعين المجردة، ويحتاج إلى مناظير أو تلسكوبات صغيرة.

بهذه المناسبة، تدعو جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، جميع المهتمين والهواة -رجالاً ونساءً- إلى حضور الرصد الميداني لهذا الحدث الفريد من فندق أوالف إنترناشيونال (برج مشروع قلب الطائف) من خلال إطلالته الرائعة بالدور 30، ابتداءً من الساعة 3 عصراً حتى غروب الشمس.

وستقوم الجمعية بتوفير التلسكوبات والمناظير المزوّدة بفلاتر شمسية، لإتاحة الفرصة أمام الحضور لمشاهدة الحدث، كما يمكن متابعة البث المباشر والتسجيل لحضور الحدث من خلال الحساب الرسمي للجمعية على "تويتر" @hsss_sa.