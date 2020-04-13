مطار دبي يعود للعمل وطيران الإمارات ينطلق إلى 6 وجهات جديدة

لمواطني الدول والمهتمين بالسفر

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة، وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخرًا إلى كل من لندن وفراكفورت ليصبح إجمالي الوجهات التي أعيد تشغيلها 8 في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأكدت طيران الإمارات إن تلك الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم كمرحلة أولى.

وسوف يسمح فقط لمواطني الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات أعلن تغييرًا في خدمات الطائرة مثل عدم توفر أي مطبوعات وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال وسوف يضاف لكل راكب 7 كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.