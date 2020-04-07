مدينة سلطان بن عبدالعزيز تضع إمكاناتها تحت تصرف "الصحة"

للإسهام في التصدي لجائحة "كورونا" التي عمت دول العالم كافة

أفاد الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، بأن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجّه بتسخير إمكانات المدينة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة للإسهام في التصدي لجائحة "كورونا" التي عمت دول العالم كافة.

وقال الأمير فيصل بن سلطان: هذا البرنامج التعاوني مع وزارة الصحة يتم تقديمه من قبل المؤسسة والمدينة دعماً للجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس من حيث التوعية والوقاية والعزل والعلاج وكذلك في إطار التكامل مع القطاعات العاملة في الدولة للمكافحة.

وأكد أهمية تكامل الجهود الوطنية كافة الحكومية منها والخاصة والخيرية كُل فيما يخصه وما يستطيع القيام به من أجل التصدي لهذه الجائحة وعلاج الحالات المصابة ومكافحة المرض والحد من انتشاره.

وأشاد الأمير "فيصل" بالإجراءات والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تجاه التعامل مع جائحة كورونا .

ونوه بالبرامج الفعالة الرامية لتوفير أعلى درجات الرعاية والوقاية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة في مواجهة هذه الجائحة، ومقدراً التكامل والتنسيق والتعاون القائم بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص إلى جانب القطاع غير الربحي.

وأكد أن المؤسسة ممثلة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تعد إحدى المنشآت الصحية الوطنية التي تعمل بشكلٍ دائم مع وزارة الصحة وتتكامل مع منظومة القطاع الصحي الوطني.

وأضاف: هذا التكامل قائم منذ تأسيس مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عام 2002م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمتد العمل التكاملي المشترك بوتيرة مستمرة في ظل تكثيف الجهود لمواجهة هذه الجائحة من خلال التعاون والتنسيق الكامل لاستقبال وعلاج وعزل مرضى كورونا المستجد COVID-19 وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة العزل والعلاج من خلال أقسام المدينة المختلفة المجهزة بالكوادر البشرية وبالأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة من دون مقابل وذلك تجسيدًا للعمل الوطني والإنساني تجاه الأوضاع الراهنة.