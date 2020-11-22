منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي في كابول

الأمانة العامة أعربت عن خالص تعازيها لذوي الضحايا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياء سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.