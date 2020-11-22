منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي في كابول

الأمانة العامة أعربت عن خالص تعازيها لذوي الضحايا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياء سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.

منظمة التعاون الإسلامي

0

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:54 AM

الأمانة العامة أعربت عن خالص تعازيها لذوي الضحايا

منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي في كابول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 216

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياء سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الإسلامي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020