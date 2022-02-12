"الصحة": تسجيل 1726 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2983 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 12 فبراير 2022، تسجيل 1726 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 726251 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2983 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 688519 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8971 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1020 حالة.