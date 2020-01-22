"الأرصاد" رياح وأتربة مثارة على تبوك.. والمدني: احذروا

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.