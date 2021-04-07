"التعاون الإسلامي" تطالب الدول الأعضاء والمانحين بمساعدة إندونيسيا

عقب إعصار سيروجا الاستوائي

وجهت منظمة التعاون الإسلامي نداء ملحًّا للدول الأعضاء والمانحين والمؤسسات الإنسانية والمالية في العالم الإسلامي تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة لحكومة وشعب إندونيسيا لمواجهة ما خلّفه إعصار "سيروجا الاستوائي" مخلّفًا قتلى وآلاف المصابين؛ مما أسفر عن دمار في الممتلكات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازي المنظمة ومواساتها لحكومة وشعب إندونيسيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.