بسبب سوء التخزين.. ماذا فعل لقاح أنفلونزا فاسد في كوريا الجنوبية؟

التخلص من 5 ملايين جرعة فورًا

في وقت يلهث فيه العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب عشرات الملايين، أعلنت كوريا الجنوبية، وفاة العشرات بعد تلقيهم لقاحًا فاسدًا ضد الأنفلونزا ضمن حملة تطعيم حكومية.

ومع اقتراب حلول الشتاء، تحث الحكومات مواطنيها على التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا الذي تتشابه أعراضه مع كورونا؛ لتقليل الإصابة بالمرض الشائع الذي يزيد انتشاره في هذا الفصل.

لكن في كوريا الجنوبية، تصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الأنفلونزا، بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصًا في أكتوبر الجاري؛ إثر تلقيهم التطعيمات؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

كما تم التخلص من نحو 5 ملايين جرعة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدما تركت في درجة حرارة الغرفة؛ في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.

إلا أن السلطات قالت إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم، وسعت لطمأنة مواطنيها على سلامة اللقاح المضاد للإنفلونزا، المرض الذي يتسبب في ما لا يقل عن 3 آلاف وفاة سنويًّا في أنحاء كوريا الجنوبية.

وقال وزير الصحة باك نيونغ هو خلال إفادة صحفية: "فوائد التطعيم أكبر بكثير من آثاره الجانبية، وهذا أمر متفق عليه بين خبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء المحليين والأجانب".

وحثت سيول مواطنيها على التطعيم ضد الأنفلونزا في الحملة الحكومية المجانية، والحد من فرص حدوث تفشٍّ يتزامن مع المعركة ضد فيروس كورونا.

وكان ما يقارب 1500 من كبار السن قد توفوا العام الماضي خلال 7 أيام من تلقيهم لقاح الأنفلونزا؛ لكن الحكومة قالت إن هذه الوفيات لا علاقة لها بالتطعيمات.

ومن جهة أخرى، أوقفت سنغافورة مؤقتًا استخدام لقاحين للأنفلونزا كإجراء احترازي، بعد وفاة العشرات ممن تلقوها في كوريا الجنوبية؛ لتصبح من أوائل الدول التي أعلنت علانية وقف استخدام اللقاحات.

قالت وزارة الصحة وهيئة العلوم الصحية في سنغافورة في بيان، الأحد، إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالتطعيم ضد الأنفلونزا في البلاد حتى الآن؛ لكن قرار وقف استخدام اللقاحين كان احترازيًّا.

وتابع البيان أن هيئة العلوم الصحية "على اتصال بالسلطات الكورية الجنوبية؛ للحصول على مزيد من المعلومات؛ حيث إنها تحقق لتحديد ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بلقاحات الأنفلونزا".

وأكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن لقاحين آخرين للأنفلونزا قد يستمر استخدامهما.