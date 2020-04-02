زامبيا تعلن عن أول وفاة بـ"كورونا"

إصابة 3 حالات جديدة بالفيروس

سجلت زامبيا، اليوم، ثلاث حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة.



وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، بأن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.