بالفيديو.. هل يؤثر "كورونا" على كبار السن فقط أم أن الشباب أيضاً معرضون له؟

بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

تماشياً مع جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، أنتج مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مقطعاً توعوياً مصوراً يوضح مدى تعرض كبار السن والشباب للإصابة بفيروس كورونا.

كما بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:51 PM

بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

بالفيديو.. هل يؤثر "كورونا" على كبار السن فقط أم أن الشباب أيضاً معرضون له؟

عبدالعزيز السلمي

جدة

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تماشياً مع جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، أنتج مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مقطعاً توعوياً مصوراً يوضح مدى تعرض كبار السن والشباب للإصابة بفيروس كورونا.

كما بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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فيروس كورونا الجديد

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