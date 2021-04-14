"الصنعاوي" مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير جازان

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف وليد بن سلطان الصنعاوي، مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير المنطقة.

وعبّر "الصنعاوي" عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن تكون له عونًا ودافعًا لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 07:03 PM

"الصنعاوي" مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير جازان

فهد كاملي

جازان

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أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف وليد بن سلطان الصنعاوي، مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير المنطقة.

وعبّر "الصنعاوي" عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن تكون له عونًا ودافعًا لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

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