ضحايا كورونا.. 251 وفاة جديدة بالبرازيل و195 بالمكسيك و34 بمصر و21 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية.. تسجيل 5 وفيات بتونس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 112286 إصابة جديدة و251 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبحسب بيانات الوزارة: سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و927203 إصابات منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620796.



المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت أمس 44293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و302069.



وأشارت بيانات الوزارة أيضًا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بالفيروس أمس؛ مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.



مصر

سجلت مصر 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 34 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 397778، من ضمنهم 331607 حالة تم شفاؤها، و22097 حالة وفاة.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 4423 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 4077 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 687984؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما سجلت البلاد 22 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6281 حالة وفاة.



تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 8460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 771 ألفا و 177 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و755 حالة.