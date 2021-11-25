بالصور.. "طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى دبي

بحضور مدير مطار المؤسس وعدد من المسؤولين

دشن "طيران أديل" اليوم أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات التي تربط المملكة بدولة الإمارات الشقيقة إلى 10 رحلات يومياً، 8 رحلات من وإلى العاصمة الرياض، بإضافة رحلتين جديدتين اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل، واثنتان تربطهما مع جدة في الاتجاهين.



وتسير أديل الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز(A320neo)، والتي عززت قدرته التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، حيث إنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافةً إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وأنظمة الإضاءة.

ورحب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور بطيران أديل وبدء تشغيل أولى رحلاتها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مطار دبي الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار المؤسس، معرباً عن اهتمامه بالتقدم الذي يشهده طيران أديل باعتباره الناقل الوطني الاقتصادي الأحدث في المملكة.

وقال نور: "يسعدنا التعاون والعمل سوياً في كل ما من شأنه خدمة المسافرين والارتقاء بخدمات النقل الجوي بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطار الملك عبد العزيز".