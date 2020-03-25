إسرائيل تسجّل خامس وفاة بكورونا و374 إصابة في يوم واحد

إجمالي عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 2030.. "37" حالتهم خطرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وفاة مُسِنّ (76 عامًا)، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيانها: سجلت 2030 إصابة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ علمًا بأن 37 مصابًا بالفيروس وُصفت حالتهم بالخطيرة؛ بينما الغالبية إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة؛ فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك حسب ما نقلته "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".