لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم

انتشار بالطرق والشوارع لتنظيم حركة السير بالعاصمة المقدسة

أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.



ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.