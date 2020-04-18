المكسيك: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات الإجمالية 6875 والوفيات 546

سجلت المكسيك الليلة الماضية 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسية ألوميا، في مؤتمر صحفي: إن حصيلة الإصابات الإجمالية في المكسيك ارتفعت بذلك إلى 6875 حالةً.



كما ارتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 546 حالة وفاة.