المكسيك: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات الإجمالية 6875 والوفيات 546

سجلت المكسيك الليلة الماضية 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسية ألوميا، في مؤتمر صحفي: إن حصيلة الإصابات الإجمالية في المكسيك ارتفعت بذلك إلى 6875 حالةً.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 546 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 10:37 AM

حصيلة الإصابات الإجمالية 6875 والوفيات 546

المكسيك: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت المكسيك الليلة الماضية 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسية ألوميا، في مؤتمر صحفي: إن حصيلة الإصابات الإجمالية في المكسيك ارتفعت بذلك إلى 6875 حالةً.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 546 حالة وفاة.

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