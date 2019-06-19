شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي

تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.