"العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME"

انطلق بأيادٍ سعودية وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.

وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .

وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.