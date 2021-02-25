"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون الدفاعي

تناولا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا, بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتشديد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.