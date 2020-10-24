لـ3 سنوات.. "سباهي" يجدد اعتماد المستشفى الجامعي بالخبر

فيما زف "الربيش" التهئنة للإدارة والمنسوبين على ما تحقق من إنجاز

تأكيداً على الجهود المتواصلة لضمان التحسين المستمر في سبيل الحفاظ على جودة كل الخدمات الإدارية والصحية، والمحافظة على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى وجميع الزوار، وسلامة المنشأة ومرافقها، قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" تجديد اعتماد مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما يشهد على التمسك بمعايير الجودة والسلامة.

وزفّ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومشرف عام مستشفى الملك فهد الجامعي، التهنئة لإدارة المستشفى وجميع منسوبيه من طواقم العمل الطبي والإداري والكوادر المساندة على ما حققه المستشفى من إنجاز يدل على التمسك بقيم الجودة واتباع إرشادات السلامة التي لا تنفصل عن قيم المستشفى بما يحقق رسالتها ورؤيتها".

وأوضح أن مستشفى الملك فهد الجامعي حصل على عدد من الاعتماد الدولية التي تثبت الالتزام بجودة المخرجات في كافة جوانب العمل الإداري والصحي بما يضمن تكامل الرعاية الصحية ورضا المرضى والتميز في مؤشرات الأداء، ومن تلك الاعتمادات الدولية التي حصل عليها المستشفى؛ اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) في جانب المختبرات الطبية بالمستشفى.

وذكر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني، أن اعتماد (سباهي) يعتبر اعتماداً وطنياً مهماً للغاية يؤكد أيضاً جدارة مستشفى الملك فهد الجامعي في حصوله لما سبق من اعتمادات مهنية؛ حيث إن المركز هو الجهة الرسمية الوحيدة بالمملكة العربية السعودية التي تعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل؛ معايير المدخلات (البنية)، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات (الإجرائية)، ومعايير المخرجات.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الكويتي، مدير إدارة الجودة والسلامة بمستشفى الملك فهد الجامعي، أن ما تم إنجازه يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تطلع بها قيادة المستشفى وعلى رأسها رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومشرف عام مستشفى الملك فهد الجامعي مزجيا من الشكر والتقدير إلى جميع منسوبي المستشفى.