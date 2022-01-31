حالة سحب رعدية على محافظتَي العلا والعيص.. و"الأرصاد" ينبّه

المركز الوطني: مصحوبة برياح نشطة تستمر حتى الساعة 4 عصراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تشكُّل سحب رعدية ممطرة على محافظتَي العلا والعيص، بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ 4 مساءً.