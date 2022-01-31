حالة سحب رعدية على محافظتَي العلا والعيص.. و"الأرصاد" ينبّه

المركز الوطني: مصحوبة برياح نشطة تستمر حتى الساعة 4 عصراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تشكُّل سحب رعدية ممطرة على محافظتَي العلا والعيص، بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ 4 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 08:56 AM

المركز الوطني: مصحوبة برياح نشطة تستمر حتى الساعة 4 عصراً

حالة سحب رعدية على محافظتَي العلا والعيص.. و"الأرصاد" ينبّه

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 280

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تشكُّل سحب رعدية ممطرة على محافظتَي العلا والعيص، بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ 4 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022