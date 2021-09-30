في الجولة السابعة من دوري المحترفين .. لا غالب ولا مغلوب في مباراة الاتفاق والفتح

حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح ومضيفه الاتفاق ليواصل الأخير مسلسل نزيف النقاط ، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز السابع، بينما توقف الرصيد النقطي للاتفاق عند النقطة 7 بالمركز العاشر.



أهدر الاتفاق فرصة التقدم مبكرًا حينما منح الحكم عبدالله الشهري ركلة جزاء لمصلحته إثر عرقلة المهاجم السويدي كوايسون داخل منطقة الجزاء ، أسند أمر تنفيذها إلى السلوفاكي فيليب كيش لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس مكسيم كوفال من التصدي لها (14).



في الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة السانحة للتسجيل لتنتهي المباراة على وقع التعادل السلبي من دون أهداف .